Clyburn is “on fire” e per l’Olympiacos non c’è storia: il CSKA vince la sfida ad alta quota

CSKA MOSCOW – OLYMPIACOS PIRAEUS 88-82

(20-25/28-13/18-21/22-23)

La sfida al vertice la porta a casa il CSKA Mosca, dominante in terra russa contro il sorprendente Olympiacos. Dopo le difficoltà iniziali i padroni di casa non hanno mollato un possesso, anche grazie a una supergara di Clyburn e dei tiratori.

Inizio di gara scoppiettante alla Megasport Arena, dove un’inaspettata falsa partenza moscovita permette agli ospiti di volare altissimi in vantaggio. Dorsey è tra i migliori in un primo quarto di sole triple per Olympiacos, che, una volta sopra di 12 lunghezze, lascia l’acceleratore e consente ai locali di riportarsi sotto due possessi. Errore importante alla luce del finale (20-25). Il CSKA trova la via maestra nel periodo successivo: entra prepotentemente Clyburn in partita, si rivede un po’ di gioco e per i greci c’è poco da fare. Vale poco il tentativo di Printezis. I padroni di casa mettono la freccia e viaggiano sopra le due cifre di vantaggio (48-38).

Nella ripresa il CSKA amministra bene con Bolomboy e Lundberg, e nulla possono i tentativi del solito Dorsey o di Fall. Lo scarto di 15 perdura per quasi tutto il terzo quarto. Quasi appunto, perché il ritorno in campo di Walkup scombina le carte in tavola. Lo svantaggio rimane, ma solo di 7 punti. Partita riaperta (66-59). Livio e Dorsey provano a sorprendere gli avversari, ma i moscoviti sono esperti e, appena sentono il fiato sul collo, corrono a riallargare le maglie offensive. Prima Shved, poi le triple di Bolomboy e Clyburn; per gli ospiti è profondo rosso in meno di 5 minuti. Sopra di 13 punti il CSKA lascia tanto spazio, ma i tentativi avversari non preoccupano più. Il vantaggio si assottiglia, ma la vittoria la mette in banca la compagine locale (88-82).

CSKA MOSCOW: Clyburn 29 – Lundberg 16 – Bolomboy 16

OLYMPIACOS PIRAEUS: Dorsey 32 – Livio 11 – Walkup 6