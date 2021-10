Fontecchio e il Baskonia non lasciano scampo al Monaco: terza V per gli spagnoli

BITCI BASKONIA VITORIA GASTEIZ – AS MONACO 78 – 66

(21-20; 17-15; 22-11; 18-20)

Alla Fernando Buesa Arena i padroni di casa del Baskonia affrontavano il Monaco, nell’incontro valido per la quinta giornata di regular season della Euroleague. Alla fine a spuntarla sono proprio i padroni di casa, che guidati da un super Fontecchio (che chiude con 20 punti e 7 rimbalzi) e da Nnoko (14 punti e 7 rimbalzi) portano a casa la terza vittoria nella competizione. Niente da fare, invece, per i francesi, a cui non bastano i 18 punti di James e i 15 di Andjusic per evitare la terza sconfitta in Europa.

Match subito molto equilibrato quello tra Baskonia e Monaco, che dopo cinque minuti di gioco sono già sul 10-9. Protagonisti per gli spagnoli il “nostro” Fontecchio e Nnoko, mentre dall’altra parte sono Quattara e Motiejunas a farla da padrone. Poi Fontecchio e compagni provano a prendere il largo (+3), ma James e Lee rispondono presenti e il Monaco resta attaccato. Il primo quarto termina così 21-20. Nel secondo periodo, però, la musica cambia subito e il Baskonia con un parziale di 7-1, in cui spiccano Baldwin e Fontecchio, prende il largo (+7). La reazione dei francesi non tarda ad arrivare. Motiejunas e James non ci stanno, ma Steven Enoch tiene sempre a distanza i suoi (+3). Il primo tempo termina così sul 38-35.

Al rientro in campo ancora Fontecchio piazza il +5, ma Thomas e Andjusic rispondono immediatamente per il 40 pari dei monegaschi. Il Baskonia allora reagisce di forza con un 10-0 di parziale, in cui spicca Granger e si porta sul 50-40. Il solito Andjusic blocca l’emorragia, ma non basta. Ora sono i padroni di casa a fare la partita: Giedraitis li tiene a distanza e gli spagnoli chiudono così sul 60-46 il terzo quarto. Nell’ultimo periodo Boutsiele e Andjusic provano a far rientrare il Monaco, ma Fontecchio e compagni si tengono facilmente a distanza (+8). Poi tocca a Nnoko chiudere definitivamente i conti a tre dal termine e la squadra basca vola a +12. Il risultato non cambia fino al termine e il match termina così sul 78-66.

BITCI BASKONIA VITORIA GASTEIZ: Baldwin 3, Barrera N.E. , Sedekerskis 0, Marinkovic 0, Granger 12, Fontecchio 20, Enoch 12, Costello 0, Giedraitis, 10, Nnoko 14, Kurucs 2;

Coach: Dusko Ivanovic

AS MONACO: Lee 2, Westermann 0, Thomas 2, Diallo 3, Boutsiele 11, Motiejunas 10, Quattara 5, Faye 0, Gray 0, Andjusic 15, Hall 0, James 18;

Coach: Zvezdan Mitrovic