CLYBURNISSIMO! Vittoria della Virtus Bologna all’esordio di Dusko Ivanovic: Baskonia KO

Baskonia Vitoria-Gasteiz – Virtus Segafredo Bologna 81-82

(21-21; 17-17; 19-18; 24-26)

La Virtus Bologna ha vinto una gara incredibile contro il Baskonia a Vitoria-Gasteiz con una tripla di tabella più fallo subito a meno di 2 secondi dal termine di Will Clyburn, il vero leader degli italiani in terra basca. Il match è stato super equilibrato e solo questo colpo da fenomeno ha permesso a una delle due compagini di portare a casa i due punti. Seconda vittoria di fila dopo il successo di domenica pomeriggio all’Unipol Forum di Assago contro Milano.

1° tempo

L’inizio di primo periodo rispecchia il primo tempo: grandissimo equilibrio tra due squadre che hanno bisogno di un successo come il pane. Gli spagnoli per restare attaccati al treno play-in mentre gli italiani per provare a muovere la classifica dopo un inizio di stagione europeo pessimo. Al 10′ siamo sul 21 pari.

Nella seconda frazione di gioco la situazione è la stessa, come abbiamo anticipato. Si nota un fantastico Alessandro Pajola, autore di 7 punti e 5 assist in nemmeno 12 minuti di gioco. A questi ha aggiungo anche 2 palle recuperate. All’intervallo lungo siamo il tabellone luminoso del palazzetto basco segna Baskonia 38 e Virtus 38.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi lo spartito non cambia ma i padroni di casa sembrano un po’ più pronti, tant’è che arrivano anche ad avere 4 punti di margine. Però Shengelia non ha intenzione di perdere questa gara e piazza un 5 a 0 di parziale tutto suo ridando il +1 ai bianconeri. Markus Howard fortunatamente continua a faticare a fare canestro e all’ultima pausa obbligatoria della contesa sia sul 57 a 56 per i baschi.

Negli ultimi 10 minuti di gara il Baskonia inizia meglio e Nikolaos Rokgavopoulos segna da 9 metri la bomba del +6 che obbliga coach Dusko Ivanovic a chiamare un minuto di sospensione per interrompere l’emorragia. Le VuNere rimettono in campo Cordinier e due suoi canestri più 4 errori ai liberi degli spagnoli permettono agli italiani di impattare a quota 70. Rokgavopoulos però è in serata di grazia e ne mette altri 5: 75 a 72 a 65″ dal termine. Nel finale succede davvero l’impensabile. Clyburn a pochissimi secondi dal termine corre tutto il campo e segna la bomba del pareggio di tabella, subendo anche il fallo di Chima Moneke: libero supplementare a referto e la Virtus Bologna batte il Baskonia a Vitoria per 82 a 81.

Baskonia: Howard 13, Raieste 0, Savkov NE, Sedekerskis 8, Jaramaz NE, Forrest 9, Rokgavopoulos 19, Diop 8, Baldwin 9, Hall 7, Ndiaye NE, Moneke 8. All. Pablo Laso.

Virtus Bologna: Cordinier 11, Pajola 9, Clyburn 23, Visconti NE, Shengelia 16+1oR, Hackett 5, Grazulis 7, Morgan 0, Polonara 0, Diouf 2, Zizic 9, Tucker 0. All. Dusko Ivanovic.

QUI le stats complete del match.