Varese, la curva diserterà il palazzetto a partire dal derby contro Milano: ecco perché

Nei giorni scorsi gli Arditi, principale gruppo di tifo organizzato legato alla Pallacanestro Varese, avevano già manifestato il proprio dissenso nei confronti della società e in particolare di Luis Scola. L’argentino, ormai da qualche anno Amministratore Delegato del club, è stato additato come principale responsabile delle grandi difficoltà che sta attraversando la squadra, penultima in classifica con solo 2 vittorie in 10 partite in questo avvio di stagione. Scola era stato il bersaglio di un paio di striscioni appesi fuori dall’Itelyum Arena.

Ma gli Arditi non si sono limitati agli striscioni, poco fa hanno annunciato sui propri canali social che inizieranno a disertare la curva a partire dal derby di questa domenica contro l’Olimpia Milano. La protesta proseguirà “fino a quando da parte del Sig. Scola e di tutti i suoi ‘sostenitori’ non verrà dato con umiltà e serietà (e non con la solita presunzione) un vero e forte segnale di ripartenza”, si legge nel comunicato.

Gli ultras hanno ribadito che “questo stile americano” non appartiene loro, come già tra l’altro scritto su uno dei due striscioni, e hanno dichiarato di sentirsi presi in giro dai proclami degli ultimi mesi e dalle dichiarazioni pre e post partita. Chissà quando Varese tornerà alla vittoria, quel che è certo è che nell’immediato futuro i biancorossi non potranno beneficiare della spinta degli Arditi durante le partite.