Coach Dalmonte dopo la sconfitta a Cremona: “Dobbiamo riprendere il punto della situazione ricordando che questa squadra ha bisogno di tutti”

Ecco le dichiarazioni di Luca Dalmonte, coach di una Fortitudo Lavoropiù sconfitta per la seconda volta consecutiva, questa volta al PalaRadi di Cremona, con il risultato di 82-74 in favore dei lombardi:

“Complimenti a Cremona per la stagione e per questa partita. Abbiamo avuto un buon impatto, ma alle prime difficoltà abbiamo subìto la loro compattezza. Nel terzo quarto ci siamo riassestati, di nuovo con il giusto impatto fin da subito, ma ancora una volta due situazioni a nostro sfavore ci hanno condizionato oltremodo, anche a causa di alcuni minutaggi andati oltre il necessario. Ora dobbiamo riprendere il punto ricordandoci che questa squadra ha bisogno di tutti. Chi è in panchina deve essere come chi è in campo: buttarsi a terra, spendere falli. C’è bisogno di tutti, è necessario. Chi desidera si dichiari presenti, perché quel che non ci uccide ci rende più forti.”

