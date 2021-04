Coach Dalmonte dopo la sconfitta a Venezia: “Divario immeritato, dimentichiamo e torniamo in palestra ad allenarci al meglio per ‘la’ partita”

Le parole di Luca Dalmonte dopo la terza sconfitta in fila per la sua Fortitudo Lavoropiù, stavolta sull’ostico campo della Reyer Venezia col risultato finale di 92-76:

“Troppo facile dire che, vista la partita, non meritavamo il divario finale. Ma è una partita che appartiene già a un passato lontano. Questa gara deve darci sia spunti di fiducia, perché ce ne sono gli elementi, sia altre situazioni non accettabili su cui non transigere. Ma è passato. Ora entriamo nella settimana della partita decisiva, dopo tutti gli sforzi di questi ultimi mesi. Tutto il rispetto e le congratulazioni alla Reyer, noi, come ho detto alla squadra, dobbiamo essere in grado di tornare in palestra martedì mattina avendo già dimenticato tutto e allenarci nel miglior modo possibile in vista di quella che sarà ‘la’ partita”.

Bolognese e fortitudino dal 1997, studente di Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale e amante del basket a tutto tondo, in ogni sua forma e sfumatura. Collaboratore di BasketUniverso da luglio 2019 per coltivare la mia passione per il giornalismo sportivo.