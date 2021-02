Coach Steve Nash parla dell’aver perso Kevin Durant “due volte nella stessa notte”

Kevin Durant era fuori, poi di nuovo dentro, e poi di nuovo fuori, tutto nella stessa notte contro i Toronto Raptors.

In una folle serata, Durant è stato rimosso dalla formazione di partenza a causa dei protocolli di salute e sicurezza. Poi gli è stato permesso di giocare alla fine del primo quarto ma, dopo 19 minuti in campo, è stato escluso in via definitiva dal match.

Coach Steve Nash non non ha preso troppo bene questi continui cambiamenti da parte della Lega:

"It's tough to lose Kevin Durant twice in one night."

—Steve Nash to @malika_andrews on the turn of events with KD's availability pic.twitter.com/AxqjWuAyUK

— ESPN (@espn) February 6, 2021