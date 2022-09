Collet sbotta con gli arbitri: “Loro hanno Doncic… ma noi siamo la Francia!”

Chiamate discutibili durante il match hanno portato alle forti lamentele dell’allenatore della Francia, Vincent Collet, nella conferenza stampa post-partita dopo la gara del Gruppo B di EuroBasket contro la Slovenia. Questo match ha decretato il primo posto nel girone per gli sloveni.

“Il basket è un gioco fantastico. È fantastico quando i giocatori possono decidere. Quando la partita era pari, non è stato un normale fallo su Elie Okobo a metà campo. Probabilmente è stato un fallo antisportivo. E Goran Dragic ha potuto andare a canestro dopo questo fallo. Cosa posso dire? Parlare della partita è difficile quando vedi cose del genere. È impossibile. È impossibile perché abbiamo i migliori giocatori e il livello del gioco è alto. E lo vediamo. Deve essere giusto fino alla fine. Non mi lamento mai. Per tanti anni non mi sono lamentato. Ma stasera cosa posso dire ai miei giocatori? Gli ultimi due falli su Okobo e Evan Fournier. Non possiamo nemmeno giocare le nostre carte. Tornano negli spogliatoi con i fischietti in tasca senza paura! Cosa possiamo fare?”.

“Sono da 13 anni nelle competizioni internazionali e non ho mai visto una cosa del genere. Abbiamo smazzato 26 assist e loro solo 11. Abbiamo fatto 24 falli, mentre i nostri avversari 14. Non voglio nemmeno parlarne. Parlo solo degli ultimi due falli. Il fallo su Okobo non era normale. Non abbiamo sentito alcun rispetto. La Slovenia ha Luka Doncic, OK… Ma anche la nazionale francese ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni. Non chiediamo un trattamento diverso. Vogliamo solo che le chiamate siano corrette”.

Leggi anche: Croazia – Ucraina, il rischio “biscotto” è davvero molto concreto

Immagine in evidenza FIBA

Collet Francia