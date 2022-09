Un’estate davvero particolare per Leonardo Okeke, miglior Under 21 della passata stagione di Serie A2 con la Junior Casale Monferrato.

Il ragazzo nato a Monza ma cresciuto, cestisticamente e non solo, in Piemonte, sembrava dovesse giocare la stagione 2022-2023 in Serie A con il Derthona Tortona Basket. Poi però l’Olimpia Milano se n’è innamorata e ha deciso di acquisirne il cartellino, anche se non è ancora stato ufficializzato dai meneghini.

Una vicenda particolare, che però testimonia il salto di qualità del giocatore classe 2003 e prossimo lungo della nostra Nazionale italiana. Leonardo Okeke ha sostanzialmente ufficializzato il suo passaggio in prestito alla Joventut Badalona parlando così quest’oggi al quotidiano torinese La Stampa:

“Per certi versi è qualcosa di inaspettato. Quest’occasione è saltata fuori negli ultimi giorni grazie a quello che ho fatto vedere negli ultimi mesi. Parto per questa nuova avventura più carico che mai”.

Si tratta di un’esperienza certamente formativa e che di sicuro seguiremo da vicino. La speranza per l’Italbasket è che Okeke continui il suo percorso di crescita e possa diventare il prossimo centro titolare della nostra Nazionale.

Per inciso, l’ex Casale aveva deciso di cambiare procuratore poche settimane fa e di passare a quello che segue gli interessi di Ettore Messina, Igor Crespo. Diciamo che questo non è un particolare proprio da trascurare.

Naturalmente Leonardo Okeke è fratello di David Okeke, visto qualche anno fa a Torino e che quest’anno ha giocato in Islanda, dopo aver ripreso l’attività da professionista in Georgia nel 2021.

