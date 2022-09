Croazia – Ucraina, il rischio “biscotto” è davvero molto concreto

Croazia – Ucraina si giocherà oggi pomeriggio alle 14:15 e il possibile “biscotto” di questa gara inciderà sul posizionamento in classifica dell’Italia, che potrebbe arrivare quarta e quindi incontrare la Serbia agli Ottavi di Finale.

Come possono fare il “biscotto”?

La condizione fondamentale è una: la Croazia deve vincere. Senza il successo croato, non è possibile che avvenga il “biscotto” perché, in caso di W ucraina, i gialloblu chiuderebbero secondi e noi, dando per scontata la vittoria con la Gran Bretagna, terzi.

Il vero “biscotto”, così come si intende generalmente nello sport, si avrebbe con la vittoria della Croazia sull’Ucraina, ma con uno scarto inferiore ai 18 punti. Con 18 o più punti di margine, passeremmo noi come secondi e la Croazia si posizionerebbe al terzo posto. Bojan Bogdanovic e compagni per arrivare secondi devono vincere almeno di 9 punti per chiudere alle spalle della Grecia.

Capite che non conviene a nessuna delle due compagini. L’unica speranza che abbiamo è in un successo ucraino, anche se non c’è molta differenza tra Polonia, Israele, Finlandia e Repubblica Ceca, ovvero quelle del Gruppo D che potrebbero classificarsi dal secondo al quarto posto. Insomma, all’Ucraina può convenire fino a un certo punto arrivare seconda nel girone, mentre conviene a entrambe non arrivare quarte.

La “colpa” è comunque tutta nostra perché, oltre ad aver perso in casa contro gli ucraini, abbiamo pure perso malissimo. Una sconfitta di misura non ci avrebbe portato a fare questi ragionamenti contorti. Figuriamoci una vittoria…

