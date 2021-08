Colpo a sorpresa di Brindisi: firmato con un biennale Wes Clark

L’atleta americano Wes Lavert Clark torna alla Happy Casa Brindisi firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2023.

Clark fa il suo ritorno in biancoazzurro, colori che ha vestito da protagonista nella stagione 2018/19 prima dell’infortunio che lo costrinse a rimanere fuori dai campi di gioco per diversi mesi. Si tratta del quarto anno consecutivo per lui nel campionato italiano: a Cantù nel 2019/20 alla media di 14.7 punti, 3.7 rimbalzi, 3.5 assist e Venezia, sul finire della scorsa stagione, registrando 8.4 punti e quasi 3 assist in 17.6 minuti di utilizzo medio in regular season LBA.

Wes e la New Basket Brindisi: un gradito ritorno per importanti sfide da affrontare insieme.

Fonte: Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi

Brindisi Wes Clark