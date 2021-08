Il rapporto controverso tra gli arbitri e Luka Doncic è conosciutissimo e Sergio Scariolo ha provato a “cavalcarlo” alle Olimpiadi accendendo un po’ gli animi nel corso del primo tempo e anche mentre andavano verso gli spogliatoi.

Infatti lo sloveno ha commesso tre falli nel corso dei primi 20 minuti e c’è stato il rischio che ne commettesse un quarto per sfondamento su Ricky Rubio ma gli ufficiali di gara hanno preferito giustamente punire lo spagnolo perché non era completamente fermo.

A fine primo tempo, il commissario tecnico della Spagna alle Olimpiadi, Sergio Scariolo, ha cercato lo sguardo di Luka Doncic, dicendogli poi di smetterla di protestare con gli arbitri perché dovrebbe essere a 4 falli, invece è stato graziato. Il fenomeno dei Dallas Mavericks naturalmente non l’ha presa bene e ha risposto a tono al neo allenatore della Virtus Segafredo Bologna, come potete vedere da questo video di Eurosport:

Naturalmente gli animi non erano accesissimi però non è cosa consueta vedere un giocatore e un allenatore litigare mentre si va verso gli spogliatoi. Il tutto è finito perché poi Doncic ha continuato a giocare in totale tranquillità e Scariolo non l’ha più imbeccato.

