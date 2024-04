Minnesota Timberwolves, infortunio SERIO per… coach Chris Finch

I Minnesota Timberwolves hanno vinto anche Gara-4, infliggendo ai Phoenix Suns uno sweep che forse nessuno si sarebbe aspettato prima dei Playoff. In una partita in cui i T’Wolves hanno rimontato nel secondo tempo, guidati dai 40 punti di uno straordinario Anthony Edwards, Minnesota ha perso un elemento chiave per infortunio: il coach. A causa di uno scontro con Mike Conley, “spinto” fuori dal campo da un contatto con Devin Booker, Chris Finch ha dovuto abbandonare la panchina.

Timberwolves coach Chris Finch left to the locker room after a sideline collision with Mike Conley Wishing him well 🙏 pic.twitter.com/0P1NAiQ7oG — Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2024

Finch non è più tornato in panchina dopo lo scontro e, secondo Shams Charania, si teme che il 54enne abbia subito una lesione del tendine patellare del ginocchio. Un infortunio che di solito riguarda i giocatori.

Minnesota Timberwolves coach Chris Finch is feared to have a torn patellar tendon in his knee on late game collision during Game 4 win in Phoenix, sources say. Brutal. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2024

Negli spogliatoi nel post-partita, mentre i suoi festeggiavano l’accesso alle Semifinali di Conference, coach Finch gioiva con loro sostenuto da delle stampelle.