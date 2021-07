Colpo ASVEL: dalla NBA arriva Kostas Antetokounmpo

Nella prossima stagione europea ci sarà un Antetokounmpo: non ovviamente Giannis e nemmeno Thanasis, ancora impegnati nelle Finals con i Bucks, bensì il più giovane Kostas. L’ala greca è reduce da due stagioni ai Los Angeles Lakers come two-way contract, periodo nel quale ha raccolto però solo 20 presenze che diventano 22 se si conteggiano le 2 con Dallas nel 2018-19.

Per Kostas Antetokounmpo quindi un’esperienza NBA da dimenticare, scelto al Draft 2018 con la 60° chiamata assoluta. Per lui ora il ritorno in Europa, ma non in Grecia come si pensava (aveva offerte da Olympiacos e Panathinaikos). Nelle scorse ore Antetokounmpo è stato ufficializzato dall’ASVEL, con il quale giocherà l’Eurolega al fianco del prospetto Victor Wembanyama. Sarà la prima esperienza di questo tipo per il ragazzo classe 1997, che prima della NBA aveva giocato al liceo e al college negli Stati Uniti.

❗ Effectif 2021-2022 👉 De la puissance avec Kostas ANTETOKOÙNMPO ! L’intérieur grec quitte la NBA et découvrira l’Europe avec LDLC ASVEL pour les deux prochaines saisons !

