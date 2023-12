COLPO CLAMOROSO della Virtus Bologna: Ante Žižić è il nuovo centro

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2026 con Ante Žižić.

Nato a Spalato il 4 gennaio 1997, Žižić inizia a giocare a basket proprio nella sua città natale, giocando poi per la prima volta da professionista con la maglia di Zagabria. Nel 2016 il passaggio al Darussafaka dove gioca un’ottima stagione che gli permette di dichiararsi al Draft NBA: nel 2017 viene scelto da Boston al primo giro, prima di passare poi a Cleveland dove gioca per tre stagioni un totale di 157 partite in maglia Cavaliers. Dopo l’esperienza NBA, Ante torna in Europa, al Maccabi Tel Aviv. In Israele gioca dal 2020 al 2022 vincendo un campionato, una Coppa di Israele e due Coppe di Lega Israeliana. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Efes con cui ha vinto un campionato turco e una Coppa del Presidente. Nelle ultime 4 stagioni, tra Maccabi ed Efes, Zizic si è confermato uno dei centri di riferimento di EuroLeague.

Virtus Segafredo Bologna dà ad Ante Žižić il benvenuto nella grande famiglia bianconera.

