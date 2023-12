Caos nel finale di Lakers-T’Wolves: LeBron IMPAZZISCE per la decisione arbitrale

È stato un finale pieno di polemiche quello della partita tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, vinta da questi ultimi 108-106. Il caos è stato generato dal canestro segnato da LeBron James a pochi secondi dalla sirena, che poteva sembrare una tripla e avrebbe portato i Lakers in parità ma che invece gli arbitri, riguardando anche l’instant replay, hanno stabilito fosse un tiro da 2 perché la star giallo-viola avrebbe pestato, anche se di poco, la linea.

Anche riguardando tante volte il replay, risulta difficile dire con certezza se qualche millimetro della scarpa di James sia effettivamente sulla linea. Essendo un tiro da 2 punti, i Lakers sono rimasti a -1 e sul possesso successivo Anthony Edwards, subito il fallo, ha fatto 1/2 ai liberi chiudendo la partita perché restava troppo poco tempo per i giallo-viola per provare un tiro.

The screenshot of LeBron’s foot outside the line serves no purpose because it doesn’t show when the ball left his hands. Here’s a more accurate replay for you to decide. It’s close for sure. pic.twitter.com/tX38xTvQNi

— Rob Perez (@WorldWideWob) December 31, 2023