Colpo di scena a San Antonio: gli Spurs mettono sul mercato LaMarcus Aldridge

LaMarcus Aldridge era da poco rientrato da un infortunio, partendo nelle ultime partite dalla panchina: non ci si aspettava però che potesse lasciare così all’improvviso i San Antonio Spurs. Nelle scorse ore infatti Gregg Popovich ha dichiarato che la franchigia e il giocatore stanno lavorando per trovare ad Aldridge una nuova sistemazione con qualche mese di anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo.

Pop on LaMarcus Aldridge: “We’ve mutually agreed for him to work on some opportunities elsewhere.” Aldridge will not be back with the Spurs. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 11, 2021

Aldridge, agli Spurs dal 2015, non rientra più nei piani della franchigia, orientata verso una ricostruzione basata su un roster giovane, e in questa stagione sta avendo le statistiche più basse della carriera con 13.7 punti e 4.5 rimbalzi di media. Il veterano, 35 anni, ha un contratto di 24 milioni di dollari in scadenza in estate.

Spurs are working on trade scenarios with LaMarcus Aldridge and have been engaged on several fronts, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2021

