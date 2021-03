Draymond Green ha ammesso che sua mamma aveva ragione riguardo LaMelo Ball

In tanti ammiravano il talento e il potenziale di LaMelo Ball anche prima che entrasse in NBA, ma altrettanti avevano dubbi sulle possibilità che riuscisse a tradurlo anche tra i professionisti vista la travagliata carriera prima del Draft, tra high school, Lituania e Australia. Tra chi ha sempre creduto in LaMelo c’è stata però la madre di Draymond Green, come rivelato dallo stesso giocatore dei Golden State Warriors.

La donna avrebbe menzionato più volte, nelle conversazioni con Green, il talento di LaMelo, sul quale invece Draymond era scettico:

Mia mamma a inizio anno mi chiamava e mi diceva: “LaMelo è forte”. E io le rispondevo: “Mamma, sta mettendo su un po’ di statistiche, ma lo fanno tante persone. Non sono sicuro di credere a quelle statistiche”. Non lo avevo realmente visto giocare. Ora l’ho visto e… Mio dio. Ho mandato un messaggio a mia mamma non molto tempo fa, dicendo: “Mamma, avevi ragione. LaMelo è un problema”. Adoro il suo gioco, è super rapido. Non avevo idea fosse così veloce e in ascesa.

