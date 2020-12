Colpo Fenerbahçe, ufficiale il ritorno di Marko Guduric

Qualche giorno fa, Marko Guduric era stato tagliato dai Memphis Grizzlies e per lui si prospettava un ritorno in Europa, cosa che è avvenuta col suo ricongiungimento al Fenerbahçe, ultima squadra europea per la quale aveva giocato prima della NBA. Nelle scorse ore il club turco ha annunciato il ritorno di Guduric con un contratto pluriennale, fino al 2023, per cercare di risalire la china in Eurolega dove i gialloblu sono appena 15°, quartultimi, in classifica.

Il serbo, che aveva giocato al Fener dal 2017 al 2019, ha vinto un campionato turco e una coppa di lega con i gialloblu. In NBA per Guduric solo 44 partite l’anno scorso, con 3.9 punti di media in 11′ di utilizzo.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.