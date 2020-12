Kawhi Leonard ha commentato le ultime controversie sulla sua firma con i Clippers

Anche Kawhi Leonard ha commentato, nelle ultime ore, le ultime controversie riguardanti la sua firma con i Los Angeles Clippers nell’estate 2019: un uomo avrebbe infatti fatto causa a Jerry West, accusato di avergli promesso 2.5 milioni di dollari per fare da intermediario e favorire la scelta di LA da parte del giocatore. La NBA ha aperto un’indagine sulla questione.

“Non ha nulla a che vedere con la mia scelta di venire qui… Io sono di Los Angeles. Sono cresciuto qui. Là fuori ci sono persone che cercano qualsiasi modo per fare soldi. Probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo. Conosco un sacco di persone là fuori” ha commentato Leonard.

“Not at all. That has nothing to do with me coming here… I’m from LA. I grew up here my whole life. Out here, people try to find any way to get some money. It probably won’t be the last. I know a lot of people out here.”

