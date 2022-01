Colpo Partizan Belgrado: Tristan Vukcevic alla corte di Obradovic

Il Partizan Belgrado era una delle favorite per la conquista dell’EuroCup e finora non ha deluso: la squadra serba, allenata da Obradovic, è prima nel proprio girone a pari con Badalona, sull’8-2. Ora i bianconeri avranno un rinforzo in più: Tristan Vukcevic, talento 18enne del Real Madrid nonché uno dei migliori prospetti d’Europa.

Secondo TotalBasket, Vukcevic starebbe per firmare un contratto pluriennale con il Partizan dopo due stagioni e mezza con la camiseta blanca. Il Real l’anno scorso aveva fatto esordire il classe 2003 in Eurolega, dove quest’anno è sceso in campo 9 volte con 2.1 punti di media. Si tratta della seconda aggiunta di Belgrado in questo ultimo periodo dopo Mathias Lessort.

Avevamo analizzato il profilo di Vukcevic, anche in ottica futura, in questo approfondimento.