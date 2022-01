Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità che i Boston Celtics dividessero la coppia formata da Jayson Tatum e Jaylen Brown. Una eventuale partenza di quest’ultimo non avverrà comunque in questa stagione, ma è qualcosa che i biancoverdi potrebbero prendere in considerazione visto che la squadra sembra arrivata ad un punto morto. In questi anni, i Celtics di Tatum e Brown non sono mai riusciti ad arrivare in fondo nei Playoff, e quest’anno sono addirittura noni con un record di 23-23.

Robert Parish, leggenda dei Celtics, ha parlato della situazione di Boston criticando aspramente sia Tatum che Brown. Entrambi non migliorerebbero i compagni che hanno attorno, secondo il 4 volte campione NBA. “Brown e Tatum non sono capaci di migliorare i loro compagni. Una delle ragioni per cui eravamo così vincenti negli anni ’80 era perché Larry Bird sapeva rendere migliori le persone che stavano intorno a lui” ha detto Parish, intervenuto a SiriusXM NBA Radio.