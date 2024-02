Com’è andata la SFIDA EPICA tra Steph Curry e Sabrina Ionescu?

Per la prima volta, una stella della NBA e una della WNBA si sono affrontate durante l’All-Star Weekend: il tiratore scelto dei Golden State Warriors. Steph Curry, ha gareggiato contro la guardia delle New York Liberty, Sabrina Ionescu, in una sfida da 3 punti. Anche in questo caso si è trattato di una gara molto combattuta, con lo Chef che alla fine ha battuto Ionescu per un soffio, 29-26.

Dopo l’evento, Curry ha chiesto di fare qualcosa di simile ogni anno:

“Non so se qualcuno può riempire questi panni, ma potrebbe essere qualcosa che faremo più spesso”.

Il tutto è nato dopo che la Sabrina Ionescu ha frantumato il record di Steph Curry di 31 punti nella gara, quando ne aveva realizzati 37 nell’edizione WNBA della scorsa stagione, e quindi i due si sono accordati per realizzarlo a Indianapolis. Steph Curry è stato premiato con una cintura da campione con sopra delle capre, il che ha senso perché è il GOAT nel mondo dei tiratori.

Stiamo a vedere se davvero l’NBA realizzerà ogni anno un qualcosa di simile. Sicuramente sarebbe bellissimo, anche se non è per nulla difficile replicare una sfida epica come questa!

