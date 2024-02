Coppa Italia 2024, le pagelle di Reggio Emilia-Napoli: Ennis ONNIPRESENTE, Brown e Pullen leader; Chillo protagonista inaspettato

Reggio Emilia e Napoli hanno dato vita a una bellissima gara in queste Final Eight di Coppa Italia, decisa solo al supplementare in favore dei campani. Ecco i voti che abbiamo deciso di dare ai giocatore di Reggio Emilia e di Napoli.

UNAHOTELS Reggio Emilia

Briante Weber: 6,5. Sta in campo parecchi minuti e tutto sommato fa il suo. Avrebbe potuto certamente fare ancora qualcosa in più ma si porta a casa un voto più che positivo.

Langston Galloway: 4. Probabilmente il peggior Galloway della stagione in una delle gare più importanti dell’anno per Reggio Emilia. Tolti un paio di lampi, è stato quasi deleterio per la sua squadra, vedasi per esempio la tripla da 9 metri nel possesso che avrebbe potuto regalare loro la finale.

Mouhamed Faye: 7. 8 punti e 5 rimbalzi per il classe 2005 in solo 11 minuti sul parquet. Siamo certi che Priftis gli avrebbe voluto concedere qualche minuto in più ma purtroppo è uscito per quinto fallo troppo presto. Questo è stato l’unico neo in una gara più che ottima, per la sua età ed esperienza.

Jamar Smith: 7. Un po’ di alti e bassi ma è stato comunque tra i migliori dei suoi.

Lorenzo Uglietti: 5. La sua gara da ex (capitano) è da dimenticare. 18 minuti sul parquet ma non ci si ricorda quasi nulla di lui.

Darion Atkins: 7. Gioca tantissimo perché Reggio non ha alternative ed è abbastanza preciso in tutte le situazioni.

Michele Vitali: 7. Parte bene, poi si spegne con il passare dei minuti. L’highlight più importante del suo match è stato quel canestro in faccia a Pullen a fine terzo quarto.

Sasha Grant: 4,5. Cancellare tutto e ripartire.

Matteo Chillo: 7,5. Si trova in quintetto un po’ per caso perché Kevin Hervey è stato tagliato e Tarik Black arriverà in Italia dopo la pausa per le Nazionali. Ma lui se ne frega di tutto ciò ed è senza dubbio il migliore dei suoi. Peccato per i 5 falli ma, finché è rimasto in campo, non c’erano dubbi sul fatto che i biancorossi avrebbero vinto questo match.

All. Dimitris Priftis: 5,5. Avrebbe potuto provare a gestire un po’ meglio la situazione falli di Chillo e Faye, soprattutto nei momenti in cui aveva 3-4 possessi di margine. Avere queste due alternative nel finale di tempo regolamentare e poi anche nel supplementare avrebbe permesso alla Reggiana di raggiungere la finale.

Generazione Vincente Napoli Basket

Jacob Pullen: 7,5. L’esperienza di Pullen è infinita quanto la sua qualità. Davvero un piacere per gli occhi vederlo giocare.

Tomislav Zubcic: 5. Non una grande serata per lui nonostante gli 8 punti a referto.

Tyler Ennis: 8. Ennis ha giocato una gara a tutto tondo: 18 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Si può chiedere a un giocatore di fare meglio di così? Sì, ma alla seconda volta arriva velocemente la chiamata dall’EuroLega/NBA. Superbo.

Giovanni De Nicolao: 5,5. Senza infamia e senza lode per il capitano dei partenopei.

Tariq Owens: 6,5. Solita gara di sostanza per il giocatore più impiegato da coach Igor Milicic.

Markel Brown: 7,5. Copia-incolla di Pullen sulla parte di talento. In un paio di momenti ha tenuto a galla Napoli da solo grazie alle sue giocate da fuoriclasse.

Michal Sokolowski: 7,5. Viene fuori alla distanza e quella tripla del 73 pari ha mandato tutti i tifosi napoletani i visibilio, figuratevi cos’avrebbero potuto fare se avesse messo anche quella sulla sirena di fine gara…

Alessandro Lever: S.V.

All. Igor Milicic: 7,5. Dà l’idea di crederci sempre, anche sotto di 10. E non è banale. Molto spesso nei timeout si dicono cose ma il corpo ne racconta altre. Non in questo caso. Il suo corpo ha sempre pensato di poter ribaltare il match e vincerlo. Complimenti a Milicic per il capolavoro che sta facendo con questa Napoli!

