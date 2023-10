Com’è andato il 1° match da “6° uomo” della carriera di Chris Paul?

Questa notte Chris Paul, per la prima volta nella sua carriera NBA, considerando solo le partite dove ha giocato, non è partito in quintetto, ma è uscito dalla panchina come sesto uomo. Al suo posto è stato inserito nello starting five dei Golden State Warriors Draymond Green, assento nelle precedenti 2 gare perché stava finendo di smaltire un infortunio.

Chris Paul è stato in campo 27 minuti e 25 secondi e ha chiuso con 8 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Non dei numeri incredibili però la sua squadra ha vinto e questo è quello che conta per CP3 perché vuole il primo anello della sua carriera con la franchigia di San Francisco. Gli Warriors hanno battuto gli Houston Rockets con il punteggio finale di 106 a 95.

Il miglior in campo in questa gara è stato la point guard titolare degli Warriors, ovvero Steph Curry, che ha messo a referto 24 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Bene anche Klay Thompson, che ha scritto 19 in poco più di 29 minuti di gioco.

Stiamo a vedere se Chris Paul accetterà questo ruolo da “comprimario” pur di vincere e non creerà problemi. Teoricamente sapeva che le cose stavano così, ma tra la teoria e la pratica ne passa di acqua sotto i ponti.

