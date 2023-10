Magic Johnson entra nel club dei miliardari: chi sono gli altri 3 atleti della lista?

Magic Johnson è appena entrato nel club dei miliardari, secondo Forbes. Earvin “Magic” Johnson ha raggiunto altri tre atleti nella lista: James LeBron, Tiger Woods e Michael Jordan.

Johnson si è ritirato dall’NBA nel 1991 dopo la diagnosi di HIV. Nella sua conferenza stampa del novembre 1991, ha anche annunciato che sarebbe diventato il portavoce della prevenzione dell’HIV.

Secondo Forbes, il valore attuale di Johnson è di 1,2 miliardi di dollari. Oltre ai suoi interessi commerciali, è diventato una personalità mediatica.

L’Hall of Famer Magic Johnson, che ora è tra i pochi miliardari del mondo, ha una miriade di investimenti in diversi settori. Possiede partecipazioni in diverse squadre sportive, soprattutto nell’area di Los Angeles, come le Los Angeles Sparks della WNBA, i Los Angeles Dodger della MLB e gli LAFC della MLS. Possiede anche una partecipazione nei Washington Commanders della NFL.

EquiTrust rappresenta la percentuale maggiore del patrimonio netto personale dell’ex atleta. Da quando ha acquistato una quota del 60% della compagnia assicurativa, il suo patrimonio è salito a 26 miliardi di dollari da 16 miliardi. L’azienda ha un fatturato annuo di circa 2,6 miliardi di dollari.

Johnson ha iniziato la sua carriera nell’NBA come prima scelta assoluta nel 1979. È stato tre volte MVP e tre volte MVP delle finali NBA. Con i Lakers ha vinto cinque campionati tra il 1980 e il 1988.

