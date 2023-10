Butler out contro Minnesota grazie a una “scappatoia” nelle “regole anti-riposo” dell’NBA

Dopo aver giocato contro i Boston Celtics, Jimmy Butler non è sceso sul parquet NBA contro i Minnesota Timberwolves questa notte nella sconfitta della sua squadra per 90 a 106. Il giocatore dei Miami Heat ha riposato nonostante non avesse i requisiti per farlo grazie a una scappatoia nel nuovo sistema anti-riposo.

L’NBA ha pubblicato a settembre una nuova politica di partecipazione dei giocatori, che scoraggia le squadre dal far riposare le star nelle partite NBA. Il regolamento prevede molteplici ragioni che consentono alle organizzazioni di permettere ai loro giocatori titolari di saltare alcune partite. Tuttavia, Jimmy Butler non soddisfa nessuno dei criteri.

Solo un infortunio vero e proprio, una restrizione pre-approvata al back-to-back, motivi personali veri e propri, circostanze rare e insolite, gestione del roster o flessibilità di fine stagione consentono ai giocatori titolari di saltare le partite.

Jimmy Butler non aveva i requisiti NBA per la restrizione del back-to-back, ma non ha giocato contro i Timberwolves, nonostante fosse sano. La sua assenza non rientra nell’elenco dei motivi approvati. Allora come hanno fatto a non farlo giocare senza prendere una multa? Gli Heat lo hanno indicato come out per la partita a causa del riposo. Anthony Chiang del Miami Herald riporta che gli Heat hanno consultato la lega in merito e hanno avuto il permesso di fare questa mossa a causa del fatto che Butler ha giocato una partita trasmessa a livello nazionale la sera prima.

The Heat consulted with the league on their plan for Jimmy Butler on this back-to-back to make sure they’re in compliance with the new Player Participation Policy. One of the factors involved was that Butler played in last night’s nationally televised game. https://t.co/mehtiIYYO0 — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) October 28, 2023

Leggi anche: S3X, DR0G4 & BODIROGA: il FENOMENALE cugino di DRAZEN