Lonzo Ball ha dichiarato di essere “pieno di gioia” nel prepararsi per la sua prima partita in NBA dopo più di due anni, ma ha anche riconosciuto che non sarà lo stesso giocatore di quando è sceso in campo l’ultima volta nel gennaio 2022.

“Non è lo stesso corpo con cui ho iniziato”, ha detto Ball dopo lo shootaround di mercoledì. “Ma penso di poter essere ancora produttivo ed efficace in campo. Per questo sto ancora cercando di giocare”.

Lonzo Ball è stato limitato a 15 minuti contro i Minnesota Timberwolves ma ha segnato 10 punti con 4 su 6 dal campo.

L’ultima volta che ha giocato per Chicago è stato il 14 gennaio 2022. Da allora ha subito tre interventi in artroscopia al ginocchio sinistro, compreso un raro doppio trapianto di cartilagine nel marzo 2023.

“Lungo. Davvero lungo”, ha detto Ball ridendo quando ha ripensato al suo processo di recupero. “Ma ripensandoci, è stato molto più veloce di quanto pensassi. … Quando mi hanno detto che avevo bisogno di altri 18 mesi di recupero dopo il terzo intervento, sembrava una follia sul momento, ma ora sono qui. Ora è tutto alle spalle”.

Nella sua prima stagione a Chicago nel 2021-22, Ball ha avuto una media di 13,0 punti, 5,4 rimbalzi e 5,1 assist con il 42% al tiro in 35 partite.

