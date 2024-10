“Titolo NBA o trade”: la SORPRENDENTE dichiarazione di Giannis Antetokounmpo

Molte superstar NBA sentono sempre il bisogno di etichettare una nuova stagione come “titolo o fallimento”. Dopo tutto, il nome del gioco è vincere al massimo livello possibile. Per Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks, la pressione di vincere il secondo titolo NBA dal 2021 continua a pesare, soprattutto con l’arrivo di Damian Lillard nella scorsa stagione.

Purtroppo, la stagione 2023-24 è stata un disastro completo dall’inizio alla fine per i Bucks. Doc Rivers ha sostituito il primo allenatore Adrian Griffin prima dell’All-Star Break e Milwaukee è stata eliminata dalla postseason al primo turno per la seconda stagione consecutiva. Dal punto di vista di Giannis non c’è più spazio per gli errori perché è arrivato il momento per i Bucks di affermarsi ancora una volta come la migliore squadra della lega.

Se ancora una volta Milwaukee non riuscirà a centrare il titolo, le cose potrebbero essere molto diverse per questa franchigia.

“Se non vinciamo quest’anno, verresti licenziato?”. Giannis Antetokounmpo ha scherzato con un membro dello staff NBA dei Bucks durante un’intervista con Sam Amick di The Athletic. “Hai in mente una cosa del tipo: ‘E se quest’anno non dovesse andare bene?’. Sì, se non vinciamo un titolo, potrei essere scambiato. Sì, questo è il lavoro che facciamo. Questo è il mondo in cui viviamo. Vale per tutti”.

