Aron Baynes ha annunciato il ritiro: alle Olimpiadi di Tokyo aveva rischiato la paralisi

Aron Baynes si è ufficialmente ritirato. L’australiano ha annunciato la fine della sua carriera professionistica a 37 anni, dopo due stagioni in patria ai Brisbane Bullets.

Baynes ha rischiato di rimanere paralizzato a causa di una caduta negli spogliatoi durante la partita contro l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, dopo la riabilitazione durata un anno aveva quindi deciso di tornare in Australia. In patria ha disputato 47 partite in due anni, nell’ultima stagione ha mantenuto 7.3 punti e 4.3 rimbalzi di media.

Nella sua carriera, il lungo australiano ha indossato le maglie di Spurs, Pistons, Celtics, Suns e Raptors in NBA totalizzando 522 partite e vincendo il titolo con San Antonio nel 2014. A Tokyo, nonostante l’infortunio di cui sopra, ha vinto la medaglia di bronzo con l’Australia.

The boy from Mareeba! Representing you for your entire career has been the honor of a lifetime. You embody everything we teach young athletes about professionalism, dedication and playing for the name on the front of the jersey, not on the back.

Love you Azza! All the very best… pic.twitter.com/bejepCQA2t

— Daniel Moldovan (@AgentMoldovan) October 16, 2024