Com’è andato l’esordio di James Harden con i Clippers?

James Harden ha fatto questa notte il suo esordio con i Los Angeles Clippers contro i New York Knicks dopo la trade che l’ha portato in California da Philadelphia. Il Barba ha giocato subito 31 minuti e 22 secondi e ha segnato solo 17 punti nella sconfitta per 111 a 97 al Madison Square Garden di New York. Tutto sommato non ha tirato male perché ha chiuso 6 su 9 dal campo però 9 tiri sono oggettivamente un po’ pochini per le medie solite dell’ex Phila, Brooklyn e Houston. In questa sfida hanno giocato anche Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook, in quintetto con Harden.

Harden alla sua prima con i Los Angeles Clippers ha anche distribuito 6 assist, preso 3 rimbalzi e rubato 1 palla. Ha anche 2 palle perse a referto, che però ci stanno visto il numero di possessi che gestisce. Purtroppo però non è riuscito a regalare un successo ai losangelini, che hanno dovuto arrendersi di fronte ai canestri di RJ Barrett (26 punti alla fine) e alla doppia doppia di Julius Randle (27 e 10 rimbalzi). Gli altri fenomeni dei Clippers si sono divisi più o meno equamente gli altri punti dei californiani: 18 Leonard, 17 Westbrook e 10 George. Doppia cifra anche con per Norman Powell, che ne ha messi 14 a referto.

Leggi anche: E se vi dicessimo che l’In-Season Tournament NBA è nato “copiando” le Final Eight italiane?