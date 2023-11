Steve Kerr terminerà il suo mandato con Team USA dopo Parigi 2024

Una nuova era per Team USA dopo i Giochi Olimpici del 2024. Oltre a molti giocatori veterani che si avviano verso l’ultima esibizione a livello internazionale, coach Steve Kerr intende lasciare il suo incarico con Team USA.

“Per me non bisogna superare un ciclo di due anni. Pop ha allenato una Coppa del Mondo e le Olimpiadi, ora tocca a me passare il testimone”, ha dichiarato a The Athletic, riferendosi a Gregg Popovich che ha guidato gli Stati Uniti dal 2019 al 2021, “Penso che si dovrebbe fare così”.

Kerr, 58 anni, ha preso il posto di Pop come nuovo allenatore nel 2021. I suoi sforzi hanno portato a un quarto posto nella Coppa del Mondo FIBA 2023, tenutasi in Asia la scorsa estate. Al termine del ciclo internazionale biennale, Team USA parteciperà ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi.

“Credo che sia stato diverso l’ultima volta con Coach K e Jerry, quando stavano davvero creando questa cultura e questo sistema in cui i ragazzi dovevano impegnarsi per un paio d’anni. Aveva senso che Coach K rimanesse”, ha commentato a proposito della collaborazione tra Mike Krzyzewski e l’amministratore delegato Jerry Colangelo, che è andato ben oltre un mandato di due anni, “credo che al punto in cui siamo ora, un ciclo e si va avanti”.

La prossima estate Team USA di Steve Kerr sarà presente in Francia con numerose stelle NBA, tra cui LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant.

