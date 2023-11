Jokic supera LeBron per triple doppie nella storia dell’NBA

La superstar dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha raggiunto un’altra pietra miliare nella sua carriera NBA. Nella vittoria per 134 a 116 contro i New Orleans Pelicans, Jokic ha collezionato la sua 108esima tripla-doppia in carriera, superando LeBron James e Jason Kidd per il quarto posto nella storia dell’NBA. È interessante notare che Jokic ha superato LeBron in 813 partite in meno.

Nikola Jokic ha chiuso la partita contro i Pels con 35 punti (13/18 da due, 2/6 da tre, 3/5 ai liberi), 14 rimbalzi, 12 assist, 1 rubata, 1 stoppata e 2 palle perse. Non male, per niente.

Ora la stella serba è dietro solo a Russell Westbrook (198 triple doppie), Oscar Robertson (181) e Magic Johnson (138). L’obiettivo è arrivare alla fine di questa stagione sul podio, obiettivo non irraggiungibile, visto che il fenomeno dei Denver Nuggets chiude quasi sempre in tripla doppia quando gioca una partita di basket.

Stiamo a vedere se davvero riuscirà a farcela. Sarebbe un ulteriore risultato storico per uno sul quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo all’inizio della sua carriera in NBA. Ma Jokic è veramente così, l’eroe che non ti aspetti e sul quale nessuno punterebbe mai. E a noi fa impazzire proprio per questo motivo qui.

