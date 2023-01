Com’è andato l’esordio di Shabazz Napier con l’Olimpia Milano

Questa sera, nella gara casalinga contro il Baskonia, c’è stato l’esordio di Shabazz Napier con la maglia dell’Olimpia Milano. Finalmente una serata positiva per la formazione di Ettore Messina, che ha vinto al Forum 89-80, con 17 punti di Luwawu-Cabarrot e 16 con 8 rimbalzi di Johannes Voigtmann.

Ma c’era appunto grande attesa per Napier, IL nuovo acquisto, atteso per settimane. Dopo i rumors su Kemba Walker, Milano aveva deciso di puntare su un più sano Napier, il quale aveva iniziato la stagione in Messico. L’americano, con un lungo passato in NBA, si è presentato bene ai suoi nuovi tifosi: 10 punti, 2 rimbalzi, 3 assist e 3 palle perse in 18′ scarsi, tirando 3/5 dal campo e 4/4 ai liberi. Ciò che più ha stupito i presenti al Forum però dovrebbe essere stata la difesa di Napier, che ha arginato il diretto avversario Markus Howard, il quale ha segnato sì 18 punti, ma sparacchiando 2/10 da dietro l’arco.