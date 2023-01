Kevin Durant critica lo Slum Dunk Contest

Fra i partecipanti allo Slum Dunk Contest di quest’anno non ci sono top player.

In realtà ormai da diverse stagioni la gara della schiacciate vede protagonisti giocatori che non rientrano fra quelli più famosi e amati dal pubblico. Probabilmente una strategia della NBA per far conoscere anche altri volti ma la cosa non piace molto ai fans.

Fra i critici c’è anche Kevin Durant che ne ha parlato durante il suo podcast.

Non ho nulla contro i partecipanti e anche il giocatore che viene dalla G-League, McClung, ha un atletismo spaventoso. Ma quando ero bambino c’erano diverse stelle ogni anno, al giorno d’oggi vorrei vedere due atleti del calibro di Ja Morant e Zion Williamson contendersi il trofeo.

In effetti la partecipazione di giocatori più famosi probabilmente renderebbe ancora più attrattivo l’evento.

