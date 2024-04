Com’è andato l’esordio di Ste Gentile e Amar Alibegovic a Trapani?

Nella serata di ieri, Stefano Gentile e Amar Alibegovic hanno fatto il loro esordio con la maglia dei Trapani Shark, giocando al PalaShark contro la Pallacanestro Trieste, una delle miglior formazioni del Girone Rosso.

I 2 neo arrivati sono stati entrambi in campo più di 20 minuti (22 l’ex Sassari e 28 l’ex Virtus Bologna) e hanno raggiunto tutti e due la doppia cifra di punti: 10 per Gentile con anche 6 assist e 11 per Alibegovic, conditi da 7 rimbalzi e 3 assist, per Trapani. Non male come inizio, soprattutto considerando il valore elevato dell’avversario. L’italo-bosniaco, inoltre, è anche partito in quintetto al fianco di Chris Horton, mentre il fratello maggiore di Alessandro ha cominciato guardando i compagni, per poi ritagliarsi uno spazio più che sufficiente.

Naturalmente la nota più positiva di tutte per i tifosi granata è stata la vittoria contro i biancorossi, arrivata con il punteggio finale di 81 a 73. MVP della contesa J.D. Notae, autore di 20 punti in soli 26 minuti, dimostrando ancora una volta di più di essere fuori categoria per il campionato. Siamo certi che l’anno prossimo giocherà almeno in Serie A, se non in qualche competizione europea, anche se i siciliani sperano di poterlo vedere nel massimo campionato italiano con la loro maglia.

