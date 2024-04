Valerio Antonini: “Il secondo posto? Sarebbe un fallimento storico”

Valerio Antonini è sicuramente uno dei personaggi più sopra le righe nel mondo del basket italiano contemporaneo, ma sicuramente ha le idee chiare sulle ambizioni dei suoi Trapani Shark, che stanno dominando il campionato di Serie A2, con il piccolo neo della sconfitta in semifinale di Coppa contro la Fortitudo, costata la panchina all’ex coach Daniele Parente in favore di Andrea Diana.

Intervenuto in una trasmissione di Telesud, il Presidente di Trapani Shark, Valerio Antonini, ha parlato del momento e del futuro prossimo della sua società:

In nove mesi abbiamo cambiato in poco tempo quella che è la geografia del basket nazionale: oggi tutti parlano di Trapani, non solo in Serie A2, ma anche in Serie A, tanti addetti ai lavori vogliono sapere quali sono i programmi per l’anno prossimo. C’è un’attenzione particolare intorno a noi, chiaro che aver acquisito Gentile e Alibegovic in una squadra che era già la più forte ha dato un messaggio molto forte, anche alle nostre concorrenti.

Diana è molto contento della situazione, oggi sa di avere in mano una Ferrari Portofino extra lusso e deve portarla a vincere il campionato perché arrivare secondi sarebbe un fallimento storico per la nostra società.

Ho fatto uno sforzo economico superiore a quello che avevo preventivato, ma si è reso necessario perché strada facendo mi sono reso conto che c’erano dei tasselli su cui intervenire.