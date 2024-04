Perché Darko Milicic e Carmelo Anthony litigano ancora a distanza di 21 anni?

Il Draft NBA del 2003 è stato uno dei migliori, forse di sempre, e curiosamente i Detroit Pistons hanno scelto Darko Milicic come seconda scelta assoluta e non Carmelo Anthony, che è finito terzo. LeBron James, naturalmente, è stata la prima scelta assoluta.

Melo ha recentemente parlato del fatto che, dopo aver inseguito Darko, è finito ai Denver Nuggets invece che ai Pistons, squadra di livello mondiale, ammettendo di voler affrontare Milicic e dimostrare che Detroit si sbagliava.

“Ho sentito parlare di Darko e dei Detroit Pistons e mi sono subito preparato per andarci. Dovevo scoprire dove si allenava per rintracciarlo. Dove lo nascondono? Mi sono chiesto. Sono andato in tutte le palestre per trovarlo. Sì, è una storia vera. Volevo trovarlo, batterlo 1 contro 1 e dimostrare che avrei dovuto essere la prima scelta dei Detroit Pistons”, ha detto Anthony, parlando al podcast di Dwayne Wade.

L’ex giocatore serbo non ha tardato a rispondere.

“Ancora oggi si lamenta di qualcosa… Di cosa ti lamenti? Sei terzo! Cosa vuoi? Sei impazzito? Forse se fossi stato terzo, starei ancora giocando e lui starebbe raccogliendo mele“, ha detto Milicic nel podcast Jao Mile a un altro ex giocatore serbo dell’NBA, Mile Ilic.

“Ho sentito che mi cercava, ma non l’ho visto; non ne ho idea. Se avesse voluto, mi avrebbe trovato, sapeva dov’ero. Queste sono le loro storie da gangster, sapete, tipo: ‘Lo stavo cercando per mostrarglielo’. Cosa vuoi dimostrarmi? Ho sentito che le emozioni hanno avuto la meglio su di lui, deve calmarsi subito”, ha concluso Darko Milicic su Carmelo Anthony.

