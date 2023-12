Com’è andato l’esordio in EuroLega di Mike Daum?

Questa sera Mike Daum ha subito fatto l’esordio in EuroLega con l’Anadolu Efes Istanbul in casa della Stella Rossa Belgrado che non più di tardi di settimana scorsa era stata umiliata dall’Olimpia EA7 Milano. L’ex Tortona è partito dalla panchina e ha avuto subito un primo tempo clamoroso perché ha segnato 10 punti in circa 5 minuti e mezzo:

First minutes for Mike Daum in the first half vs Crvena Zvezda 🔥 10 PTS

4/4 FG

10 PIR

05:36 MIN 📸 @EuroLeagueTUR pic.twitter.com/wjvbXceL0X — BasketNews (@BasketNews_com) December 1, 2023

Impressionante anche la precisione al tiro perché ha segnato entrambe le triple tentate ed entrambi i tiri da due tentati. Alla fine i dati in termini di punti e tiri provati e realizzati sono rimasti quelli in 15 minuti e 13 secondi. Ha aggiunto anche 2 rimbalzi alla sua prestazione e ha perso 1 pallone.

Tutto sommato possiamo dire che è stato un esordio più che sufficiente per l’ex Bertram Yachts Derthona Tortona Basket, Mike Daum, in EuroLega. Naturalmente l’americano può sicuramente migliorare, non tanto le percentuali dal campo, che sono state incredibili, ma può incrementare i rimbalzi e anche i punti.

Siamo comunque veramente contenti che un giocatore “cresciuto” nella nostra Serie A ora riesca a fare la differenza in EuroLega. Forza Mike e continua così che siamo certi che avrai sempre dei sostenitori da Tortona!

