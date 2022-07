Com’è andato l’esordio in NBA Summer League di Matteo Spagnolo?

Questa notte Matteo Spagnolo ha fatto il suo esordio nel mondo NBA, anche se solo in Summer League. Il classe 2003 di proprietà del Real Madrid non ha fatto proprio faville nella vittoria dei Minnesota Timberwolves contro i Denver Nuggets: il ragazzo pugliese ha chiuso con 3 punti, 1/2 dal campo (solo triple) e 2 assist in poco più di 16 minuti di utilizzo. Non una prestazione memorabile però ha fatto comunque vedere dei buoni movimenti.

Ricordiamo che Matteo Spagnolo sicuramente non giocherà con i T’Wolves in NBA quest’anno, le possibilità sono meno di zero. Però verrà più volte visionato dagli scout di Minnesota ovunque andrà a giocare. Con grande probabilità tornerà ancora in prestito in Italia e per lui si era parlato di Reggio Emilia, squadra che giocherà anche la FIBA Basketball Champions League. Quindi la seconda competizione europea più importante a livello di club.

Non sappiamo se il brindisino riuscirà a giocare davvero con i Minnesota Timberwolves un domani però l’obiettivo è mettersi in mostra quest’anno, così da essere nel roster del Real Madrid la prossima estate. Non sarà semplice perché stiamo parlando del Real Madrid però il classe 2003 è super determinato. Siamo certi che lui e il suo “fratellino” Gabriele Procida – che ha appena firmato un triennale con l’Alba Berlino – ci regaleranno grandi soddisfazioni a livello di Nazionale.