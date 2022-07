Il mondo NBA è già pazzo di Pajola: scoppia l‘hashtag #SignPajola

Questa notte Alessandro Pajola ha giocato la sua prima partita di Summer League con i Dallas Mavericks. Purtroppo la franchigia del Texas non è riuscita a vincere all’esordio contro i Chicago Bulls perché hanno perso di 1 punto all’overtime. Però le note positive sono state tante, tra cui anche il nostro “Pajo”.

Il ragazzo di proprietà della Virtus Bologna ha giocato più di 28 minuti e ha chiuso con 3 punti, 4 rimbalzi e soprattutto 8 assist. Mica male per un playmaker alla sua primissima esperienza dall’altra parte dell’Oceano. Sappiamo benissimo che “fare canestro” non è tra le doti principali di Pajola, anche se è in grado di farlo, però la difesa e lo smazzare gli assist sono il motivo per cui, Sasha Djordjevic prima e Sergio Scariolo poi, si sono innamorati di lui.

I tifosi NBA si sono subito accorti di lui in questo esordio nella Summer League di Las Vegas e hanno addirittura lanciato l’hashtag #signPajola. In tutta onestà, a commentare sotto i post Instagram dei Mavs sono per lo più italiani, che però hanno ricevuto centinaia di like, a testimonianza del fatto che anche gli americani hanno messo gli occhi addosso al ragazzo classe 1999.

Sappiamo benissimo che Pajola ha un contratto molto lungo con la Virtus Bologna, ma sappiamo anche che, se l’NBA vuole un giocatore, quel giocatore se lo prende, vedasi Luka Doncic… non succede, ma se succede…