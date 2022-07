L’Alba Berlino annuncia l’ingaggio di Gabriele Procida con un triennale

Nella notte Gabriele Procida era seduto a bordocampo a Las Vegas insieme a Cade Cunningham, con una polo dei Detroit Pistons. In realtà l’azzurro non metterà piede in NBA, nemmeno in Summer League. In giornata l’Alba Berlino ha annunciato l’ingaggio di Procida con un contratto triennale: il classe 2002 giocherà quindi in Eurolega nella prossima stagione, per la prima volta in carriera.

Erster ALBA-Neuzugang des Sommers! 🌞 Der 20-jährige italienische Nationalspieler Gabriele Procida hat einen Dreijahresvertrag bei uns unterschrieben. Der 36. Pick des diesjährigen NBA-Drafts trug zuletzt das Trikot von @FortitudoBO103. Benvenuto a Berlino, Gabriele! 👋 📸 FIP pic.twitter.com/XqSpKw4eNc — ALBA BERLIN (@albaberlin) July 8, 2022

Procida, 36° chiamata assoluta all’ultimo Draft, potrebbe comunque approdare in NBA nei prossimi anni, magari dopo essersi affermato a buoni livelli in Europa. Finora il talento comasco ha giocato 3 stagioni tra i professionisti, due a Cantù e una alla Fortitudo Bologna.