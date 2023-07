Come Prelevare le Vincite in Tempo Breve?

È importante prelevare nei siti di scommesse per poter riscuotere subito la vincita. I siti scommesse con prelievo immediato sono quelli che hanno attualmente maggior successo. Questo poiché avere subito liquidità permette di rigiocare i soldi in un’altra scommessa o in qualsiasi altra cosa. Inoltre, è meglio conoscere le procedure per incassare realmente le vincite senza rischiare di perdere i soldi guadagnati.

Di seguito troverai consigli rapidi al fine di ottenere prelievi rapidi dalle vincite su siti di scommesse con prelievo immediato.

Scegli Metodo di Ritiro Appropriato

Tra i metodi per prelevare troviamo: bonifici bancari, carte di credito, portafogli elettronici e criptovalute.

Un metodo ancora abbastanza utilizzato riguarda i bonifici bancari. Questi hanno più lati negativi che benefici poiché includono lunghe attese per il prelievo (fino ad una settimana), in alcuni casi ci sono anche delle commissioni e con il sito c’è la condivisione delle proprie informazioni personali.

Per le carte di credito prepagate ricaricabili prendiamo Postepay che include diversi vantaggi tra cui la facilità di utilizzo, la mancanza di commissioni all’interno degli operatori online e il servizio clienti tempestivo. Inoltre, c’è il vantaggio di non dover collegare la postepay ad un conto corrente e quindi di condividere i dati del proprio conto online.

Come portafogli elettronici troviamo PayPal e Neteller. Il primo è molto semplice ed intuitivo, per aprire un conto basta le informazioni personali e una mail. Nota di merito il fatto che il bonifico da PayPal ad un conto è completamente gratuito. Neteller è molto simile ma ancora più veloce sia nei prelievi, sia nei depositi.

Con le criptovalute c’è la questione della chiave d’accesso che protegge dagli attacchi informatici. Tramite questa si possono possedere criptovalute sul portafoglio elettronico. Per prelevare però sarà necessario affidarsi ad una piattaforma intermedia come Neteller.

Invia Documenti per la Verifica

Inviare i documenti per la verifica dell’account presso il sito di scommesse è necessario poiché esso vi permetterà poi di riscuotere le vincite, i bonus e le promozioni via e-mail. Al fine di inviare i documenti nel modo corretto è necessario mandarli in formato .jpg, .png e .pdf che sono i formati classici delle foto. La foto dev’essere nitida, non vi devono essere zone sfocate, devo essere visibili i bordi e dev’essere a colori.

Dopo aver fatto le foto e controllato il formato, la documentazione va inviata tramite email, whatsapp o fax in base a ciò che l’operatore mette a disposizione.

Nel caso di dubbi è facile reperire online il numero del servizio clienti del sito di scommesse. Alcuni includono anche live chat e form.

Prendi in Considerazione Limiti sul Prelievo

Per la Snai, ad esempio, i limiti di prelievo sono di un minimo di 15 euro fino ad arrivare a 3000 al giorno per Postepay, Neteller e PayPal mentre il bonifico Snai e quello postale hanno un minimo di 50 e un massimo di 10000 euro. Per alcune carte come PostePay e PayPal il limite settimanale è di 21000 euro mentre il bonifico postale ha un limite di 70000€ alla settimana.

Detto ciò è meglio conoscere i diversi limiti di prelievo che ogni metodo permette. Se i metodi più lenti come il bonifico permettono di prelevare più soldi, le carte di credito e le prepagate hanno un tempo d’attesa inferiore. È meglio capire e monitorare i propri progressi per poter trovare il metodo più adatto alle proprie esigenze e prelevare al momento giusto.

Particolarità dei Tempi d’Attesa

Sui tempi di attesa ci sono diversi aspetti da tenere conto. In primis la scelta di un metodo di ritiro rispetto ad un altro già può portare grandi differenze nei tempi d’attesa.

Con Postepay, PayPal e Neteller i tempi di attesa sono da uno a tre giorni, contando i giorni feriali. Per quanto riguarda il bonifico si passa dai 2-3 fino ai 7 giorni lavorativi.

Qualsiasi sia il metodo scelto è sicuramente consigliato di prelevare durante i giorni feriali di inizio settimana per non dover poi aspettare un giorno in più. È evidente che per chi vuole prelevare in modo più rapido la scelta del bonifico sia impraticabile.

Consiglio comunque di controllare sul sito di scommesse i loro tempi di elaborazione per sapere con esattezza i tempi d’attesa.

Conclusioni

In conclusione in questo articolo abbiamo visto quali sono le strategie migliori per poter prelevare velocemente e in tutta sicurezza. I metodi quali carte di credito, prepagate e wallet online sono sicuramente i metodi più veloci ed efficienti attualmente, nonché quelli più diffusi attualmente.

Ricordiamo l’importanza della verifica dell’account per poter poi prelevare, l’attenzione per i tempi di attesa che possono variare da metodo a metodo e da sito a sito, l’attenzione a scegliere il metodo di pagamento più adeguato alle vostre esigenze e la scelta del sito di scommesse che vi garantisca prelievi rapidi ed efficienti.