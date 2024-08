Come sarà composto il roster di Team USA alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles?

Se Durant vuole giocare a Los Angeles, avrà un posto a roster. Lo stesso vale per Curry e James. Ai fini della previsione dell’effettivo roster di Team USA per le Olimpiadi del 2028, ClutchPoints ha ipotizzato che Curry e James non giocheranno, ma potremmo anche contare su Durant.

La conferma di 7 di Parigi 2024

Dei 12 giocatori che hanno recentemente vinto la medaglia d’oro in Francia, 7 avranno l’opportunità di vincere un’altra medaglia d’oro a Los Angeles. Jayson Tatum, Anthony Edwards, Devin Booker, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton, Anthony Davis e Kevin Durant dovrebbero essere tutti considerati sicuri di far parte ancora una volta di USA Basketball.

Questa volta ci sarà Jaylen Brown?

Rimangono quindi 5 posti liberi da occupare per altre superstar NBA. Dopo essere stato escluso l’anno scorso, sarebbe una sorpresa se a Jaylen Brown non venisse data la possibilità di brillare sulla scena internazionale. Brown avrà 31 anni e sarà nel pieno della sua carriera quando ci saranno le prossime Olimpiadi. D’altra parte, Grant Hill e USA Basketball vorrebbero avere a che fare con Brown e con i problemi che potrebbero seguirlo dopo il suo turbamento per l’esclusione dal roster di Team USA di quest’anno?

Gli ultimi 4 posti a roster sono difficili

Due guardie che dovrebbero rappresentare Team USA a Los Angeles sono Donovan Mitchell e Jalen Brunson. Mitchell voleva rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi di quest’anno e di recente ha persino irriso sui social media gli account NBA che lo escludevano dalla lista dei giocatori da prendere in considerazione per le Olimpiadi del 2028. Brunson è l’esatto stampo del tipo di guardia che prospera nel gioco FIBA. A questo punto sarebbe senza dubbio un’ottima selezione.

Restano altri due posti e una marea di nomi interessanti. La difesa è importante nel gioco olimpico, ed è per questo che abbiamo visto Team USA caricare in panchina giocatori perimetrali con mentalità difensiva. Mikal Bridges è un’ala con queste caratteristiche che ha partecipato alla FIBA World Cup 2023 ed era in corsa per un posto nella formazione di quest’anno per le Olimpiadi. Non ci sono molte opzioni migliori in termini di un ragazzo che può andare su e giù per il campo in ala come Bridges.

Infine, per quanto riguarda l’ultimo posto nel frontcourt, Team USA può scegliere tra Jaren Jackson Jr., Chet Holmgren e Paolo Banchero. La scelta di Team USA per le Olimpiadi del 2028 ricadrà su Banchero per la sua precedente esperienza in Team USA, ma non c’è da scandalizzarsi se il big man degli Oklahoma City Thunder dovesse superare la concorrenza per questo posto.