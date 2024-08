Dwyane Wade crede che Victor Wembanyama SPAVENTERÀ il mondo del basket

Dopo aver assistito alle prestazioni di Victor Wembanyama alle Olimpiadi del 2024, la leggenda dell’NBA, Dwyane Wade, lo considera il futuro del basket.

Wade è analista per la NBC e ha fatto dei commenti lusinghieri sull’imponente francese. Il tre volte campione NBA è impressionato dal gioco di Wembanyama. Vede la stella dei San Antonio Spurs come un giocatore versatile che può fare quasi tutto in campo. Con le sue abilità a tutto tondo, Dwyane Wade sostiene che Victor Wembanyama è il futuro del basket.

“Non crederete ai vostri occhi”, ha detto Wade. “Dovete vederlo giocare per apprezzarlo davvero. Il modo in cui tira. Il modo in cui tira il pallonetto, lo vedremo su questo palcoscenico per molto tempo. È il futuro della NBA ed è il futuro del basket internazionale”.

Wade ha anche riconosciuto lo sviluppo dei giocatori internazionali nel corso degli anni. Pur sapendo che gli Stati Uniti regnano ancora sovrani nella pallacanestro, Wade è consapevole dell’evoluzione del mondo e che è solo questione di tempo prima che gli americani vengano detronizzati.

Stiamo a vedere se la Francia di Victor Wembanyama e tanti giovani prospetti NBA riuscirà a prosperare a Los Angeles 2028 o il gradino più alto del podio sarà ancora territorio degli statunitensi.

