Nikola Jokic è subito andato a vedere i cavalli, il giorno dopo la medaglia di bronzo

Sabato mattina Nikola Jokic e la Serbia hanno vinto la medaglia d’oro battendo la Germania, con tripla-doppia del tre volte MVP della NBA. La sera dello stesso giorno, dopo aver passato la giornata a festeggiare nei bar di Parigi, i serbi si sono poi presentati per la premiazione visibilmente ubriachi, con Jokic che ha rischiato più volte di cadere. Una scena diventata virale e che ha restituito al mondo la genuinità degli atleti serbi.

E se si parla di genuinità, Jokic non ha perso tempo e il giorno dopo, ieri, era già in patria nella sua Sombor ad assistere alle sue amate corse di cavalli. Uno dei suoi cavalli, Brenno Laumar, ha anche vinto la gara più importante della giornata.

24 hours after winning bronze in Paris: Nikola Jokic in the Winner's Circle in Sombor after his horse Brenno Laumar won the biggest race of the day. pic.twitter.com/P5R7s01bOd

— Harrison Wind (@HarrisonWind) August 12, 2024