Come si riposerà Jokic in vista delle finali di Western Conference? Guardando in TV una corsa di cavalli in Italia…

Nikola Jokic ha appena riscritto la storia dell’NBA perché è il primo giocatore della storia ad aver vinto una serie di playoff in tripla doppia di media ma lui ora è solo interessato a una gara di cavalli in Italia dove ci parteciperà un suo amico.

Sembra tutto paradossale ma è davvero così. Nikola Jokic, alla domanda ‘come trascorrerai questi giorni di riposo prima delle Finali di Conference?’ ha risposto così:

“Probabilmente guarderò il mio amico gareggiare in una corsa di cavalli in Italia… spero che ci sia il sole così posso farlo mentre sono in piscina con la mia famiglia”.

"probably watch my friend race horses in italy…hopefully it's going to be sunny so i can be outside in the swimming pool."

