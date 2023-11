Danilo Gallinari e Simone Fontecchio stanno continuando a giocare la loro stagione NBA con gli Washington Wizards e con gli Utah Jazz.

Mediamente quest’anno stanno giocando 15.3 minuti di media con 8.3 punti Gallo e 13 minuti con 5.3 punti Fonte. Tutto sommato numeri discreti per i due ragazzi italiani, che tra l’altro militano in due franchigie che stanno vivendo un’annata molto complicata (Washington è 2-11 e Utah 4-10).

Ma come sono andate le ultime 5 gare NBA di Gallinari e Fontecchio?

Partiamo dal presupposto che insieme hanno collezionato solo 2 successi nelle ultime 10 sfide totali, arrivati entrambi dal team dell’ex Baskonia e Alba Berlino e che sarebbero 0-8 se si contassero solo le ultime 8 gare. Gallinari ha avuto il suo high di punti in questo slot di gare a Brooklyn (12) e ha fatto bene anche la gara dopo contro Dallas (10+6R). Fontecchio invece è stato grande protagonista nel match di questa notte con 11 punti in 27 minuti ma è arrivata comunque una L per gli Utah Jazz a Salt Lake City contro i Milwaukee Bucks.

Perciò mediamente nelle ultime 5 gare siamo a 8.4 punti per Gallinari e 5.6 punti per Fontecchio, quindi in totale linea con la loro annata. Speriamo però che i due italiani possano ottenere qualche successo in più, anche se il classe 1988 potrebbe lasciare molto presto la capitale come potete leggere QUI.