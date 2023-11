LeBron James UNSTOPPABLE! Sempre di più nella storia dell’NBA

Dopo essere stato incoronato leader dei marcatori nella sua carriera NBA, LeBron James è diventato anche l’unico giocatore nella storia a segnare 39.000 punti.

With this triple LeBron James has now scored 39,000 points in his NBA career 👏

🏆 NBA In-Season Tournament

🏀West Group A action on TNT pic.twitter.com/xfRaMOE1f7

— NBA (@NBA) November 22, 2023