Simo Fontecchio molto bene, ma i Jazz no: SUONATI dai Lakers

Simone Fontecchio è stata una delle poche note positive degli Utah Jazz contro i Los Angeles Lakers perché la franchigia di Salt Lake City alla Crypto.com Arena di Los Angeles ha perso 131 a 99 con un Anthony Davis da doppia doppia, 26 punti e 16 rimbalzi.

Fontecchio ha fatto il suo con i Jazz, per quanto possibile con questa Utah contro questi Lakers, perché ha messo a referto 11 punti in 27 minuti e spiccioli, tirando 4 su 6 dal campo, di cui 3 su 5 dalla lunga distanza. Il ragazzo classe 1995 ha aggiunto anche 4 rimbalzi e 1 stoppata alla sua performance contro la franchigia californiana.

QUI potete vedere gli highlights della sfida.

Purtroppo però gli Utah Jazz stanno vivendo un momento complicatissimo e arrivano da 3 sconfitte nelle ultime 5 gare. E non sembra ci sia via di miglioramento per la squadra di Salt Lake City.

Da sottolineare anche che il miglior marcatore dei Jazz è stato il turco di origine uzbeka Omer Yurtseven, a conferma dell’internazionalità della squadra, visto che il leader di Utah è un finalndese come Lauri Markkanen.

Stiamo a vedere come si evolverà la stagione di Fontecchio, sperando possa giocare sempre questi minuti e possa sempre andare in doppia cifra, portando però a casa un successo.

